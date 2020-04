Eerste "coronazitting" in rechtbank van Kortrijk

Een 36-jarige man uit Zwevegem was in een cel van de politie beland na partnergeweld. Hij besmeurde die met snot en speeksel en riep dat hij besmet was met corona. Een 23-jarige jongeman uit Harelbeke stond terecht omdat hij voor de tweede keer in één week betrapt werd op een niet-essentiële verplaatsing. Op 9 april bracht hij zijn vriend naar diens vriendin met de auto. Hij kreeg de eerste keer een minnelijke schikking van 250 euro, die hij al betaalde. Voor de tweede overtreding werd hij in snelrecht gedagvaard. De openbare aanklager eiste een boete van 1.200 euro. Een 35-jarige man uit Roeselare had ambulanciers en politieagenten bedreigd met spuwen. Die waren naar zijn appartement gekomen nadat hij pillen had genomen en alcohol had gedronken.

"Ik heb alleen maar gedreigd, maar heb wel twee rake klappen gekregen van politieagenten. Ik zou dat nooit doen. Het coronavirus is veel te ernstig. Ik stel ook voor om een werkstraf te doen. Bijvoorbeeld meewerken op de spoed, of mensen met de rolstoel van de ene naar de andere afdeling brengen in het ziekenhuis. Ik was al vrijwilliger in een rusthuis. Ik kan dat."

De openbare aanklager eiste een celstaf van 5 maanden en een boete van 400 euro. De rechter gaf iedereen nog de raad "Blijf in uw kot" mee en velt vonnis op 5 mei.