Liveblog: Nederland opent basisscholen op 11 mei, niet méér tijdelijke werkloosheid in België dan in Frankrijk

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten begrijpt dat de ondernemers zo snel mogelijk weer aan de slag willen en hun deuren willen openen, maar pleit ook voor een slimme exitstrategie waarbij we ons niet vergalopperen: "Als we er allemaal holderdebolder gaan invliegen, dan denk ik dat we er over een paar weken spijt van gaan hebben." Dat zei ze in "De afspraak".

Moet de regering rekening houden met wat andere landen doen? Rutten denkt dat België toch wel een speciaal land is, omdat België klein is en er veel mensen tesamen wonen, wat bijvoorbeeld in Duitsland niet zo is. Ze wil een totaalplan dat perspectief biedt, maar waarschuwt dat niet alle winkels tegelijk zullen kunnen opengaan.

We hebben nu een beetje marge, maar gaan keuzes moeten maken, zegt viroloog Marc Van Ranst daarover. "Het zullen geen willekeurige keuzes zijn, er wordt goed over nagedacht. Elke maatregel wordt in een mathematisch model gestoken, en dan wordt het effect berekend. Maar alles weer opendoen, kan niet in deze nog fragiele situatie."