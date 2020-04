Luidt de coronacrisis het einde van landschapsbureaus in? "Eigenlijk zijn ze passé"

"Mensen hebben honger om de collega's nog eens in levenden lijve te ontmoeten, maar tegelijk merk ik toch angst en onzekerheid over hoe zo'n terugkeer naar kantoor zal verlopen", zegt Godderis in "De wereld vandaag". Want constant anderhalve meter afstand bewaren, is soms minder evident dan het lijkt: "Zolang je aan het bureau zit, is het haalbaar, maar op de gangen zie je soms rare manoeuvres."

Hij denkt dat we voor jobs aan een bureau naar een heel geleidelijke terugkeer zullen gaan, waarbij bijvoorbeeld de helft van de werknemers eerst nog thuis zal blijven werken, en de andere helft al terugkeert. Je kan zoiets op de werkvloer ook organiseren, zegt Godderis: "Dat kan je nu al doen, en het is ook wel leuk voor mensen om daar samen over na te denken. Dat creëert inspraak, waardoor mensen ook meer de neiging zullen hebben de regels te volgen."