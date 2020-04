Londerzeelse geeft online dialectles vanuit haar kot: "Dialect mag niet verdwijnen"

Jo is geboren en getogen in Londerzeel en dus werd het dialect haar met de paplepel ingegeven. “Mijn moeder sprak altijd het Londerzeelse dialect en tot het vierde leerjaar was dat de enige taal die ik sprak. Vanaf het vierde moesten we plots Algemeen Beschaafd Nederlands spreken. Let wel op, want het “Lonnesiels” verschilt van plaats tot plaats, soms zelfs van straat tot straat. In deelgemeente Steenhuffel is het dialect al anders.”