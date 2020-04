Marktkramers willen weer de straat op: “Onze klanten voelen zich veiliger in openlucht dan in de supermarkt”

“Ik krijg massaal veel berichten van klanten die vragen wanneer ze ons weer op de markt kunnen vinden”, gaat Anneke Snoep verder. “Ze voelen zich veiliger in de openlucht dan in de supermarkt. Ik denk dat alles ook wel veilig kan verlopen. De marktkramers zijn er zich van bewust dat ze de maatregelen moeten respecteren. Er zijn verschillende oplossingen om alles veilig te laten verlopen. Ze kunnen we dranghekken gebruiken of rond ieder kraam lijnen trekken en vakken op de grond tekenen zodat de klanten weten waar ze mogen aanschuiven.”