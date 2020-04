Mensen zonder papieren in coronatijden: "Wij zijn de vergeten mensen in België"

Mensen zonder papieren lopen zelden in de kijker. En dat is in tijden van quarantaine en besmettingsgevaar niet anders. Maar wanneer het coronavirus op de loer ligt, mag niemand onder de radar blijven. "Terzake" bezocht een kraakpand in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Er verblijven meer dan 100 Afrikanen zonder papieren. Daar afstand houden van elkaar? Het is onbegonnen werk. En wat als iemand besmet raakt, kan die dan in het ziekenhuis terecht? Bekijk hierboven de reportage van reporter Stein Falk.