Inwoners Zemst klagen over mestgeur: “De natuur is nu eenmaal de natuur”

Een landbouwer uit Zemst vindt het een 'delicaat onderwerp’ en reageert anoniem: “Wij injecteren de mest zoveel mogelijk rechtstreeks in de grond. In bepaalde hoeken waar de mest wat ‘open’ blijft liggen, geeft dat een paar dagen geurhinder. Maar is dat dan zo erg? En is dat ongezond? De natuur is nu eenmaal de natuur. Als de mensen naar het toilet gaan dan ruikt het ook. Ik ben ook voorstander van het injecteren van mest in de grond in plaats van mest te sproeien met de klassieke beerton. Maar niet iedereen kan zich die dure landbouwmachines veroorloven.”