Krijgen de inwoners van 15 gemeenten rond Kortrijk een gratis mondmasker? 

De gemeenten en steden in kwestie zijn Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wevelgem, Menen, Wervik, Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Wielsbeke en Ledegem. Ze werken hiervoor samen met de intercommunale Leiedal, W13 (of Welzijn 13), die over het welzijn van de gemeenten waakt en hulpverleningszone Fluvia.

De kans bestaat dat als de lockdown is afgelopen iedereen een mondmasker zal moeten dragen om bijvoorbeeld te gaan werken. "We willen niet tegen elkaar opbieden, maar indien nodig samen bestellen. Zo kan de prijs ook zakken", zegt Jan Seynhaeve (CD&V), voorzitter van de conferentie van de burgemeesters van de gemeenten rond Kortrijk. Hulpverleningszone Fluvia bekijkt welk type maskers het best zou zijn. "Het zou mooi zijn als een West-Vlaams bedrijf die maskers kan produceren", vervolgt Seynhaeve.