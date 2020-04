Nederland versoepelt maatregelen in het onderwijs en de sport, maar evenementen kunnen deze zomer niet

Zeker is dat de grote evenementen van de zomer dit jaar niet zullen kunnen doorgaan. Dat slaat ook op grote sportevenementen zoals voetbal en wielrennen. Dat houdt onder meer in dat de voetbalcompetitie stopgezet wordt. "Dat is zuur", geeft premier Rutte toe, maar hij vindt het te gevaarlijk en is het nu beter om duidelijkheid te verschaffen aan de organisatoren.

Ook bezoek aan verpleeghuizen (woonzorgcentra voor ouderen) zal voorlopig niet kunnen, ook al leidt dat tot veel verdriet. Het risico voor ouderen en bezoekers is te groot, aldus Rutte.

Tot 28 april gelden nog altijd de huidige aanbevelingen: blijf zo veel mogelijk thuis en werk van thuis indien mogelijk. Hou anderhalve meter afstand van anderen en was je handen zo veel mogelijk. Op 20 mei is er opnieuw overleg en kunnen nieuwe versoepelingen mogelijk worden, zei Rutte nog. Hij besloot met de oproep: "Hou vol en help elkaar!".