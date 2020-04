Neen aan de heropening der boekhandels!

Ik moet u evenwel waarschuwen voor een lichtzinnige en potentieel gevaarlijke versoepeling van de lockdown in een high risk sector, die van het boekwezen. Misschien hebt u nog nooit een boekhandel bezocht, maar ik wel. Ik ken dus de gevaren. Een boek is een virale bom. Iedere zichzelf respecterende handelszaak maakt er een erezaak van om de aangeboden producten in een handig plastic folie te verpakken. In de boekhandel wordt met deze simpele preventiemaatregel gespot. Boeken gaan er onbeschermd van hand tot hand, zonder intermediaire ontsmetting. Men pikt ze op van de schragentafel of men haalt ze uit het rek. Zij worden doorbladerd, ingekeken en gekeurd, zij worden afgewogen en gekozen. Nog een vinger, nog een ongewassen hand! Ondertussen maakt men zich interessant met ingestudeerde opmerkingen over het belang of het onbelang van de auteur van het boek. Wat dit met het coronavirus te maken heeft, is ook mij niet geheel duidelijk, ik geef het u maar mee. Net als het feit dat schrijvers het doorgaans niet al te nauw nemen met de lichaamshygiëne.

En dan heb ik het nog niet gehad over de tweedehandsboekhandel, waar de besmettingsfactor tot maal tien kan oplopen. Of over het inferno van de bibliotheken, waar boeken in het pre-coronatijdperk al dragers waren van snottepieten, kauwgum, hoofd- en andere haren en onbestemde lichaamssappen, u begrijpt wat ik bedoel.

Ik doe u hiervoor een radicaal klinkende maar efficiënte maatregel aan de hand: verplicht iedere boekhandel en bibliotheek tot de ingebruikname van een microgolfoven, waarin ieder boek minimaal vijf minuten de reinigende kracht der gammastralen ondergaat. Of zoiets.

Met vriendelijke groet,

Louis van Dievel

Zelfverklaard expert, steeds bereid tot toelichting in De Afspraak