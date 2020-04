Coronavirus heeft ook gevolgen voor oorlog in Syrië: haast geen bombardementen meer

Een aantal Syriërs wagen nu de terugkeer naar Idlib en de dorpen aan de frontlinie. De boomgaarden staan er in bloei en het is er rustiger dan in de kampen. Niet geëxplodeerde bommen, sluipschutters of opflakkerend geweld leiden tot een constante dreiging. "We keren terug naar ons dorp. We vluchten voor het coronavirus. Er is geen corona hier, het is lente en de lucht is zuiver. Er is geen drukte, geen rook", zegt één van hen.

Hoe dan ook, voor veel Syrische burgers in het noorden is een stop in de moordende nietsontziende bombardementen erg goed nieuws.