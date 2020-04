Vrouw van 103 uit Oostende geneest van coronavirus: "Ze is bijzonder sterk"

De vrouw van 103 was voor haar operatie al eens getest op COVID-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Toen bleek er niks aan de hand. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan haar knie en verhuisde dan naar het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke om verder te revalideren. Daar ging haar toestand er plots op achteruit, ze had last van haar longen. Na een nieuwe test bleek ze dan toch besmet met corona.

"We hebben mevrouw toen meteen overgebracht naar een speciale afdeling", vertelt directeur Gerd Callewaert van KEI. "Ze is de eerste coronapatiënte bij ons die daar is opgevangen. Later zijn daar nog mensen bijgekomen. Gelukkig heeft iedereen tot nu toe maar lichte symptomen."