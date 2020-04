In Gent heeft operazangeres Ester Verheye gisterenavond de buurt getrakteerd op een miniconcert. Ze zong "O Sole Mio" op het dak van haar huis in Gent. "Na zo lange tijd geen echt concert kunnen geven was dit zo een verademing! Een miniconcertje in style", zegt Verheye via een bericht op Facebook.