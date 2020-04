Opnieuw Boerenrock in Kortenaken: "We willen met Boerenrock meestrijden tegen corona"

De opbrengst van deze speciale editie van Boerenrock gaat naar zorgverleners die coronapatiënten verzorgen. "Corona treft iedereen", zegt Dominic Vandermeulen. "En dus hebben wij beslist om met de opbrengst medisch materiaal te kopen. En dat gaan we verspreiden in Kortenaken, bij zorgverleners en in de rusthuizen. Wij zijn in 2016 gestopt met het festival en we hadden toen wel wat geld op de rekening dat we sowieso wilden gebruiken voor een goed doel. Per artiest die optreedt, schenken wij 1.000 euro en dus zitten we nu al aan 5.000 euro. En dan gaan we tijdens de concerten registreren hoeveel mensen er kijken naar onze streaming, en voor elke kijker schenken we 1 euro."