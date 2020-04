Twee bejaarden overleden in schakelzorgcentrum Tienen: "Het ging zo snel"

In zo'n schakelzorgcentrum komen vooral patiënten terecht om verder te herstellen in afwachting dat ze weer naar huis kunnen. Maar in dit geval ging het om twee bejaarden van hoge leeftijd. Hun toestand verslechterde erg snel, zegt directeur Gust Rector van de Broeders Alexianen in Tienen: "Het gaat hier om bejaarden boven de 90 jaar. Ze zijn ook maar heel kort bij ons in het schakelcentrum geweest. Nochtans leken de bejaarden goed en waren ze in herstel, maar ze zijn dan plots zeer snel achteruit gegaan en overleden. En voor het team is het ook heel moeilijk want ze hadden zich daar ook niet aan verwacht."