Paardenprocessie in Opwijk afgelast: er komt mogelijk een alternatief 

De Sint-Pauluspaardenprocessie gaat dit jaar dus niet door. Er wordt wel nagedacht over een alternatief in de zomer, zegt voorzitter Willy Segers van het Sint-Pauluscomité: "Wij zijn luidop aan het denken om aan de Opwijkse kapellen, dus van Groot Opwijk en inclusief de deelgemeenten, een tocht te organiseren. We willen dan ook duiden wie er in staat en waarom. En we hopen daarmee toch een familiale wandel- of fietsttocht te creeëren. Om zo toch iets te kunnen doen deze zomer met de hele familie."