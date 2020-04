Personeel van Everzinc wil een compensatie voor hoge productie

Everzinc maakt zinkpoeder dat gebruikt wordt in de geneeskunde, in batterijen en veevoeder. Het bedrijf draait op volle toeren. In de winter werden stevige productiecijfers gehaald, en in februari en maart werden zelfs productierecords genoteerd met respectievelijk 400 en 600 ton boven het normale niveau. Het personeel vond dat daar ook iets mocht tegenover staan, maar de onderhandelingen daarover werden volgens de bonden voortdurend uitgesteld.