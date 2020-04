Rattenplaag in Affligem: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Rattenvanger Marc heeft van de gemeente Affligem de opdracht gekregen om de ratten te bestrijden. Hij zet overal bakjes met rattenvergif. "Het is de bedoeling dat ze daar van eten", vertelt Marc. "En dat ze een deel van het vergif meenemen naar hun nest zodat ook de jongen sterven."

Volgens Marc zijn er niet meer ratten dan vroeger. Maar het probleem is dat ze gelokt worden door het eten in kippenhokken en op composthopen. "Een kippenhok trekt ratten aan", zegt Marc. "Zeker als de mensen het eten gewoon rondstrooien in het kippenhok. En ook composthopen zijn een probleem, vooral als mensen er altijd maar weer afval blijven op gooien. Het is belangrijk dat je een composthoop goed beheert. Ook een opeenstapeling van hout trekt ratten aan."