Pijnlijke kroniek van een verzuurde relatie: sms'jes tussen prins Harry, Meghan en Thomas Markle vrijgegeven in proces

Meghan schreef de brief drie maanden na haar huwelijk met prins Harry. Het was prins Charles die haar weggaf aan het altaar. De 75-jarige Thomas woonde de huwelijksceremonie op het laatste nippertje niet bij, omdat hij "de koninklijke familie niet in verlegenheid wilde brengen".



Hij had eerder een geënsceneerde fotoreeks toegestaan aan The Mail on Sunday - tegen betaling, zo'n 100.000 Britse pond - en daarrond was een rel ontstaan. In Meghans brief valt te lezen hoe haar vaders' "acties haar hart in 1.000 stukjes hebben gebroken". De brief en de ettelijke interviews die Thomas daarna gaf, geven de breuk weer tussen vader en dochter waarbij Thomas benadrukt dat hij zijn kleinzoon Archie nog nooit ontmoet heeft en de jongen enkel kent vanop foto's en televisie.



Het lijkt omzeggens een pijnlijk welles-nietesspelletje geworden tussen de Markles: wie heeft wie al dan niet gecontacteerd in een poging tot verzoening, en waar is het juist scheef gelopen? Welke rol speelde de (roddel)pers in hun relatie? Op haar privé-Instagramaccount dat Meghan afsloot toen ze hertogin werd, bleek dat ze haar vader verafgoodde en hem dankbaar was voor de kansen die ze kreeg. Het is nog altijd een gespreksonderwerp bij journalisten en royaltywatchers.