Schudt u nog handen, werkt u thuis, en wat met de kinderen? Vul de grote corona-enquête (opnieuw) in

Dinsdag is voor de zesde week op rij enquêtedag. Honderdduizenden mensen hebben de coronastudie van de Universiteit Antwerpen de vorige weken ingevuld, en dat is een goede zaak volgens professor Philippe Beutels: "Uniek aan onze studie zijn de herhaling en de brede waaier aan onderwerpen. Zo brengen we evoluties in kaart en leggen we verbanden", vertelt Beutels. "En dat is heel belangrijk om het beleid op af te stemmen." Vul hier de enquête van vandaag in.