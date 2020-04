Mondmaskers verplicht op openbaar vervoer en "sterk aangeraden" op andere plekken: zo draagt u ze correct

Wanneer u uw zelfgemaakte maskers niet gebruikt, bewaart u ze best zo steriel mogelijk, apart in propere afsluitbare plastic zakjes (type vershoudzakjes bijvoorbeeld). Wanneer u uw mondmasker tussendoor even zou willen afzetten (om te eten bijvoorbeeld) legt u het best met de buitenkant (de "vuile" kant) naar beneden in een grotere persoonlijke afsluitbare plastic doos. U neemt het daarna alleen vast bij de linten of elastieken wanneer u het opnieuw wilt aandoen.

Zoals bovenaan in dit artikel al meegegeven werd, moet u uw zelfgemaakt masker ook minstens 1 keer per dag steriliseren door het te wassen op 90° of 5 minuten lang in een pot met kokend water te steken. "In de microgolfoven steken is geen veilige optie omdat de maskers daar snel in brand kunnen vliegen", benadrukt Koen Wauters.