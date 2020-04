Stadion komt volledig in handen van stad Lokeren na faillissement voetbalclub

De stad Lokeren was al volledig eigenaar van de jeugdinfrastructuur aan het stadion van Sporting Lokeren in Daknam. Het commerciële gedeelte dat de voetbalclub gebruikte was in erfpacht. “Dat is een constructie die vervalt bij een faillissement. Daardoor bezit de stad nu het hele stadion”, legt burgemeester Filip Antheunis (Open VLD) uit. Gisteren moest Sporting Lokeren het faillissement aanvragen nadat er geen nieuwe centen gevonden werden om de schuldenput te dempen.