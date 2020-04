Stad Turnhout zamelt 65 laptops in na oproep op Radio 2 Antwerpen: “Dit is hartverwarmend”

Intussen hebben de stad Turnhout en de sociale organisatie De Frakstok 65 laptops verzameld. “De reactie was onverwacht en we zijn ongelooflijk tevreden”, zegt Jeroen Ooms van De Frakstok. “Na de oproep kregen we heel wat telefoontjes met mensen die laptops wilden schenken. Er werden er ook naar het stadskantoor gebracht. Er was ook één gul koppel dat tien spiksplinternieuwe laptops kocht om aan de Turnhoutse jeugd te schenken. Dit is hartverwarmend”, aldus Ooms.

Als jij thuis ook nog een laptop hebt liggen die je niet gebruikt, is die altijd welkom. De laptops worden ingezameld in een speciale box in het stadskantoor en bij organisatie De Frakstok die ze komt ophalen. De harde schijf van elke laptop wordt eerst gewist voor ze aan de leerlingen worden gegeven.