Ster danst rond superzwaar zwart gat in centrum Melkweg, Einstein krijgt opnieuw gelijk

"Honderd jaar later hebben we nu datzelfde effect waargenomen in de beweging van een ster in een baan rond de compacte radiobron Sagittarius A* in het centrum van de Melkweg. Deze doorbraak op het vlak van de waarnemingen versterkt het bewijs dat Sagittarius A* een superzwaar zwart gat moet zijn met een massa van 4 miljoen keer die van de zon", zei Reinhard Genzel, de directeur van het MPE en de architect van het programma van 30 jaar dat tot dit resultaat heeft geleid.

De studie met de VLT van de Europese ruimtevaartorganisatie ESO helpt de wetenschappers ook meer te weten te komen over de omgeving van het superzware zwarte gat.

"Omdat de metingen van S2 de algemene relativiteitstheorie zo goed volgen, kunnen we strikte limieten stellen op de hoeveelheid onzichtbaar materiaal, zoals verspreide donkere materie of mogelijk kleinere zwarte gaten, die aanwezig is in de buurt van Sagittarius A*", zeiden Guy Perrin en Karine Perrault, de wetenschappelijke leiders van het Franse team van het project.