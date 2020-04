Coronavirus is het besmettelijkst vóór we ons ziek voelen: "Keelpijn of hoestje? Blijf meteen thuis"

De besmettingen vóór het optreden van de symptomen blijken iets moeilijker om te voorkomen. Van Gucht stelt als mogelijke strategie voor om "contacten op te sporen", het zogenoemde contact tracing.



"Mensen krijgen een telefoontje van hun arts of ontvangen een berichtje dat hen vertelt dat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon en dat ze mogelijk zelf het virus dragen. Zo kunnen mensen zich op voorhand thuis isoleren, zodat ze niemand besmetten in die twee dagen vóór het optreden van de symptomen. Door dit systematisch toe te passen, kunnen we in de toekomst het coronavirus in zijn kot houden."



Het is al even bekend dat België wil inzetten op contactopsporing in een exitstrategie. Mogelijkheden zijn daarbij een tracing-app, die kan opsporen met wie een besmette persoon in contact geweest is. De krant De Tijd bericht vandaag ook over 2.000 coronaspeurders die worden aangeworven. Zij gaan na met wie besmette personen contact hebben gehad. Vervolgens zoeken ze die contactpersonen op en vragen hen zich te laten testen.