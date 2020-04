Thomas More onderzoekt impact van corona op uw vakantieplannen

Wat waren je vakantieplannen voor de coronamaatregelen in werking traden? En heb je je plannen aangepast? Met deze en andere vragen peilen onderzoekers van de Thomas More-hogeschool (opleiding Toerisme in Mechelen) in een enquête naar de impact van corona op uw vrijetijdsbesteding en vakantieplannen. "Het is nog koffiedik kijken wat mensen gaan doen na de coronamaatregelen", zegt onderzoeker Kaat De Ridder op Radio 2 Antwerpen. "Blijven we thuis omdat we nog schrik hebben van het coronavirus of gaan we plots massaal richting de Kust of Ardennen? Of doen we toch dagtripjes naar kunststeden zoals Antwerpen of Brussel?"