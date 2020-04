Twee verdachten van reeks inbraken in Druivenstreek opgepakt

Afgelopen weekend werd de politie verwittigd van een diefstal uit een voertuig, gevolgd door een woninginbraak in Overijse. Maar bij aankomst van de politie waren de daders al gaan lopen. Een andere inbraakpoging vond later plaats in Overijse. Opnieuw hadden de daders eerst een wagen opengebroken, waarna ze geprobeerd hadden ook binnen te dringen in de woning, maar dat lukte niet. Een alerte buurman verwittigde de politie en die kon twee verdachten arresteren.