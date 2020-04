VRT NWS lanceert corona-chatbot op Facebook met juiste informatie op al je vragen

Over de coronacrisis circuleert veel foute informatie. Daarom lanceert VRT NWS op Facebook Messenger een chatbot - een geautomatiseerde chatpartner - die je op gelijk welk moment kan raadplegen. Die geeft op al je vragen correcte informatie, die grondig gecheckt is. De chatbot is ontwikkeld in samenwerking met het Gentse start-upbedrijf Bothrs. VRT-journalist Tim Verheyden gaf een eerste kijk op de chatbot in het Eén-programma "Vandaag" bij Danira Boukhriss Terkessidis.