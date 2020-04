W817... op W817: film "8eraf!" uitgesteld tot (wellicht) oktober volgend jaar, alle tickets blijven geldig

De makers en acteurs beloven dat de film er heus komt en dat de tickets geldig blijven. "Momenteel zitten we allemaal in ons kot, zoals het hoort. Als de overheid zegt dat het 100 procent veilig is dan gaan we de film draaien. De film komt dus niet in oktober in de zalen, maar uitstel is geen afstel. Heb je bijvoorbeeld tickets gekocht voor vrijdag 2 oktober in Antwerpen? Dan zijn die tickets geldig voor vrijdag 1 oktober 2021 in Antwerpen ", verduidelijken de acteurs in een videocall.