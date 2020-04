Waasmunster opgeschrikt door droogtebrand: “Wandelaars moeten alert blijven”

Het heeft al dagenlang amper geregend, het is overal kurkdroog en daardoor is er veel meer brandgevaar dan anders. In de Kouterstraat in Waasmunster moest de brandweer gisteren nog uitrukken om een typische droogtebrand te bestrijden. Enkele bomen, struiken en een haag hadden er vuur gevat, vermoedelijk nadat er een brandende sigarettenpeuk was achtergelaten. Een stevige wind zorgde ervoor dat het vuur snel kon aanwakkeren. De brand dreigde even over te slaan op een woning maar dat kon voorkomen worden.