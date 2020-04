Wase Werkplaats verwerkt dagelijks duizenden liters handgel van stokerij uit Wichelen

“Rubbens schakelde onlangs over van gin en jenever naar ontsmettingsmiddelen”, verduidelijkt Carlo Van Hoey, operationeel directeur van De Wase Werkplaats. De stokerij produceert de handgel en levert die per duizenden liters aan de Wase Werkplaats. “Ook wij merkten de schaarste van handgel op bij de ziekenhuizen en zorginstellingen waar we mee samenwerken. We vroegen daarom toelating aan bij de federale overheid om handgel af te vullen. Daar zijn we vorige week ook effectief mee gestart.”

Op de afdeling in Zele wordt het goedje verdeeld over flessen en flacons van enkele honderden milliliters, halve liters of liters. “De handgel, genaamd ‘W-pharma Handrub’, wordt in eerste instantie bedeeld aan ziekenhuizen en zorginstellingen”, zegt Van Hoey.