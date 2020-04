Zeefmachine moet invasieve Japanse duizendknoop in Peer overwinnen

De Japanse duizendknoop duikt overal op en is nauwelijks klein te krijgen. Omdat de plant zich vermenigvuldigt via de wortels, is maaien geen optie. Daarom werken de provincie Limburg en het Inbo, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek op een perceel in Peer aan een nieuwe methode om de plant plaatselijk uit de weg te ruimen. De wortels worden opgegraven en uit de grond gezeefd. Het gaat om een proefproject. Over 3 jaar zullen we weten of dit werk ook effect heeft gehad.