Zo maakt dit baasje zijn dove en bijna blinde hond 'zachtjes' wakker…

Aiden Michael Mann op nieuwswebsite BoredPanda: "In juli 2019 kwam Plum in mijn leven. Ze was toen 6 maanden oud en de liefste hond die je je kan voorstellen. Ik heb een aantal collega’s die asielhonden opvangen en ik zoek dan naar een thuis voor hen. Toen ze me voorstelden aan Plum, was ik onmiddellijk verloren en wilde ik haar zelf houden. Een moeilijke beslissing was het dus niet om voor Plum te kiezen. Ik wist dat ze, samen met mijn andere hond Lola, een warme thuis verdiende en recht had op een gelukkig bestaan."

Omdat Mann vaak de vraag kreeg hoe hij een dergelijke hond wakker maakte, zonder hem te veel te doen schrikken - Mann merkte bijvoorbeeld dat als hij haar aantikte, ze van schrik spontaan begon te plassen -, postte hij een filmpje op TikTok, nadat hij een manier gevonden had: