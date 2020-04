Zuurstofpompen moeten massale vissterfte op de Schelde voorkomen

Stroomopwaarts in Frankrijk is door een dijkbreuk een grote hoeveelheid bietenpulp in de Schelde geraakt. In Thun-Saint-Martin lekte 100.000 kubieke meter afvalwater uit een bassin van een suikerraffinaderij. Het debiet op de Schelde is door de droogte vrij laag, daardoor komt de vervuiling maar langzaam onze richting uit.



Sinds een paar dagen houdt de Vlaamse Milieumaatschappij met meetsondes het zuurstofgehalte in de Schelde in het oog. De resultaten blijken alarmerend. Gisteren daalde in Wallonië ter hoogte van de Frans-Belgische grens het zuurstofniveau in enkele uren tijd tot 0 mg/L, tot 0 procent verzadiging dus. "Water met 0 procent zuurstof wordt wel eens "biologisch dood" genoemd", zegt Alain Dillen van het Agentschap Natuur en Bos.

In 2010 kostte zuurstofgebrek het leven aan 10 ton vis in de Boven- Schelde. In de jachthavens van Kerkhove bij Avelgem in West-Vlaanderen en Oudenaarde in Oos-Vlaanderen dobberden duizenden vissen levensloos op het water. De oorzaak werd nooit gevonden. Vermoedelijk ging het toen om vervuiling via een zijrivier van de Schelde in Wallonië.

Om een herhaling van zulke grootschalige vissterfte te voorkomen worden nu de grote middelen ingezet. Zowel in Kerkhove als in Oudenaarde liggen grote zuurstofpompen klaar die lucht in het water trekken. De pomp drijft in het water en zuigt met een geperforeerde schroef lucht in het water. "De schroef veroorzaakt luchtbellen zodat er zo veel mogelijk zuurstof in het water komt", vertelt Alain Dillen.

Vermoed wordt dat de vervuiling vandaag Vlaanderen bereikt. Aan de stuw in Kerkhove worden daarom vanmorgen nog eens twee extra beluchters aangevoerd. En de Vlaamse Milieumaatschappij heeft beluchters klaar staan aan de Zwalm en de Maarkebeek om ook op de zijrivieren van de Schelde vissterfte tegen te houden.