Olympisch zwembad Wezenberg opnieuw geopend voor topzwemmers

Volgens Gaastra verlopen de zwemtrainingen helemaal veilig conform de coronamaateregelen. "Er is maar één zwemmer per baan. Een ongekende luxe. Op die manier zwemmen ze automatisch op minstens 2,5 meter van elkaar. Ook in de kleedhokjes respecteren we de afstand en werken we met een beurtrol. We gebruiken het bad ook de hele dag door in plaats van enkel in de vroege uurtjes. Dat komt omdat de zwemmers door corona niet naar de universiteit of school moeten. Die spreiding maakt het nog wat veiliger." Voor de coach zelf verandert er weinig. "Zes banen kan ik met mijn stem nog wel overroepen zonder dat ik dicht bij hen hoef te komen. Bovendien zijn dit toppers die op training zelf goed weten wat ze moeten doen."