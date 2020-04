1 op de 5 bedrijven vreest personeel te moeten ontslaan door coronacrisis, Voka vreest "economisch bloedbad"

Uit de Voka-enquête blijkt ook dat veel bedrijven klaar zijn voor een heropstart: 85 procent van de bedrijven zeggen dat ze de werkplaats veilig hebben kunnen maken voor personeel en klanten en slechts 4 procent van het personeel gaven aan dat ze het niet zien zitten om weer aan de slag te gaan. "We moeten een evenwicht vinden tussen economie en gezondheid. De overheid moet richtlijnen geven, maar geef de mensen op het terrein het vertrouwen om dat in te vullen. We hebben de voorbije weken bewezen dat we het kunnnen, dat we veilig kunnen werken. Laat ons alstublieft ons ding doen, laat ons ondernemen, zodat de economie niet nog zwaardere klappen krijgt."