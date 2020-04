"2020 staat nu al op lijst van jaren met langdurige droogte"

De zeewind die we tijdens de winter zo vaak hadden, werd vervangen door een droge continentale wind, en er viel geen druppel regen meer vanaf 21 maart. Pas vorige zaterdag kregen we nog wat hemelwater, maar dat was toen 28 dagen geleden in Ukkel, weet het KMI - onder droge dagen worden dagen met minder dan 1 millimeter neerslag gerekend, red.)

Het KMI maakte daar onderstaande grafiek van. Bovenaan zien we de opgetelde (cumulatieve) neerslag in enkele meetstations, onderaan zien we hoe de neerslag verdeeld was per dag.

De trendbreuk vanaf midden maart is telkens duidelijk merkbaar. Vanaf dan werd het plotseling heel droog, met veel zon en een uitdrogende wind vaak uit oostelijke richtingen.