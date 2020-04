Verplichte zomerscholen kunnen zittenblijvers vermijden 

Kiezen voor preteaching waarbij leerlingen in hoge mate zelfstandig moeten werken impliceert dat sommige leerlingen de komende weken meer zullen leren dan hun klasgenoten in een minder kansrijke thuiscontext. Zij zullen veel geleerd hebben, en kunnen wanneer de school terug begint inderdaad in sneltempo door de resterende leerstof van dit schooljaar fietsen.

Andere leerlingen zullen moeten worstelen om dit jaar zelfs nog maar de minimumdoelen te behalen. Klassenraden zullen in juni moeten oordelen of deze leerlingen klaar zijn om naar het volgende schooljaar over te gaan. Klassenraden zullen dit jaar meer kinderen laten zittenblijven of milder moeten zijn dan anders. Scherper verwoord: de lat dreigt lager te liggen dan anders. Er wordt nu al gesproken over de coronageneratie: een groep kinderen die aan het einde van dit schooljaar de verwachte leerdoelen niet zal gehaald hebben en toch mag overgaan.