Wolvengekte in het Hageland: is er nu ook een wolf gespot in Aarschot? 

Het zou de tweede keer op een maand tijd zijn, dat er rond Aarschot een wolf werd gespot. Volgens Jan Loos, van vzw Welkom wolf, zou het kunnen dat er nu ook in Vlaams-Brabant een wolf actief is al houdt hij een slag om de arm. "Op 31 maart was er een wolf in Wiekevorst, Heist-op-den-Berg, en van daar uit kan de wolf heel snel in Vlaams-Brabant zijn, want wolven lopen 80 kilometer per nacht", vertelt Jan Loos van de vzw Welkom Wolf. "Dus het kan, maar daarmee hebben we zeker niet gezegd dat er een wolf is. Want de waarnemingen komen van overal, er is geen verband, en er kan geen enkel bevestigd worden. Je kan wel spreken van een wolvengekte over verhoogde aandacht voor wolven in het Hageland, maar of er ook echt een wolf is, dat is een open vraag voor ons. "