Alle hens aan dek om vissen in de Schelde te redden

Vanuit dat kanaal is het afvalwater in de Schelde gestroomd. Eerst door Wallonië en nu dus in West- en tegen de middag ook door Oost-Vlaanderen. Volgens Alain Dillen van Natuur en Bos is de vervuiling verspreid over 25 kilometer lengte. Het afvalwater en de bietenpulp veroorzaakt zuurstofgebrek waardoor de vissen doodgaan. Langs de oevers drijven dode vissen en op het water happen stervende vissen naar adem.

De Vlaamse overheid zet op verschillende plaatsen beluchters in om toch nog een beetje zuurstof in het water te pompen. Vooral in jachthavens en zijrivieren zoals de Spiere, de Zwalm en de Maarkebeek waar vissen naartoe vluchten om zich te redden. Er wordt ook getracht nog levende vis te vangen en naar veilige vijvers te brengen.



Ook de meanders van de Schelde worden afgesloten om te vermijden dat die vervuild geraken. In Gent moeten dan weer de binnenwateren afgesloten worden. Want ook die staan in contact met de Schelde. Hoe zwaar de tol zal zijn, is nog niet duidelijk. In 2012 bij een vergelijkbare vervuiling stierf naar schatting 10 ton riviervis. Het visbestand in de Boven-Schelde was nog maar pas hersteld van die decimering.