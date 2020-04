Antwerps Stedelijk Onderwijs wil ruime periode voor heropstart scholen, Jinnih Beels: "Minister Weyts moet hier rekening mee houden"

Beels pleit tot slot voor mildheid. "Ik begrijp dat minister Weyts hamert op het belang van examens en evaluatie. Al vraag ik aan de schoolteams in het Stedelijk Onderwijs om mildheid aan de dag te leggen. We zitten in uitzonderlijke omstandigheden. We merken dat we twintig tot dertig procent van onze leerlingen, die vaak in een moeilijke thuissituatie zitten, niet bereiken. Ook voor ouders van leerlingen met extra zorgnoden is het allesbehalve eenvoudig nu de ondersteuning wegvalt. Vandaar mijn pleidooi: als de leerachterstand door corona extra groot is geworden moeten we de kinderen daar niet op afrekenen."