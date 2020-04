Belg eet gezonder door coronacrisis en we kopen online massaal toestellen om te koken, te doe-het-zelven en te spelen

Ook bij winkelketen Krëfel zien ze die trend. Fréderic Berghmans: “In de loop van de crisis zien we al een evolutie in de verkoop. In het begin van de lockdown verkochten we ineens dubbel zoveel frigo’s en diepvriezers. Die trend is nu wat over maar keukentoestellen gaan nog altijd heel hard. De vraag naar broodbaktoestellen blijft onwaarschijnlijk hoog en heel onze stock is uitverkocht. Maar ook keukenrobots en andere toestellen in de keuken doen het heel goed.”

Silja Decock van Colruyt ziet dat ook in de verkoopcijfers van Collishop: "Broodmachines staan in de top 3 van meeste verkochte toestellen online. Ook mixers, broodsnijmachines, broodroosters, keukenmachines, koffiezet en espressomachines zijn nu heel populair. De verkoop van sodastream -een toestel om water bruisend te maken (red)- is enorm verhoogd. De verkoop van de navullingen is maal 10 gegaan."

Bij Delhaize zien ze dat de vraag naar bloem om brood te bakken enorm blijft. “Om aan de vraag te voldoen, liggen er nu in de rekken zakken van 5 kilo die de normaal aan restaurants geleverd worden,”