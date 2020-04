De Belgische coronacijfers door de ogen van de buitenlandse pers: "De rapportering is bijna te eerlijk"

Er heerst de nodige verbazing rond de Belgische aanpak in het land van de tabloids. Het Britse boulevardblad The Sun spreekt met verbazing over “Tiny Belgium”. Ze zien dat Engeland ongeveer de helft minder coronadoden per miljoen inwoners telt in vergelijking met België. Daarbij maken ze ook de vergelijking met Zweden en Nederland, die volgens hen "de lockdownpolitiek afgewezen hebben", wat niet klopt. Ze nuanceren de cijfers met de bedenking dat andere landen de doden buiten de ziekenhuizen nog moeten tellen (Hoewel dat in het Verenigd Koninkrijk ook niet het geval is, red.). “De echte cijfers over coronaslachtoffers zijn dus nog helemaal niet compleet in Europa”, aldus The Sun.