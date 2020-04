Bijna een derde van bewoners woonzorgcentrum De Maretak in Halle overleden : "Crisismanager aangesteld"

Intussen probeert het stadsbestuur te helpen waar het kan. "We hebben al schorten en mondmaskers bezorgd, omdat dat er niet voorhanden was. Dat is wel verwonderlijk omdat het rusthuis behoort tot een woonzorggroep die naar eigen zeggen marktleider is in woonzorgcentra in België. Maar goed, nu moeten we verder en intussen hebben we ook al gezorgd voor een team van Artsen zonder Grenzen dat zal bijspringen in het rusthuis en gelukkig werden de bewoners intussen allemaal getest. Ik wil ook een crisismanager aanstellen om de situatie onder controle te krijgen. "