Bosbranden in Australië veroorzaakten reusachtige CO2-uitstoot

Bij de hevige bosbranden in Australië enkele maanden geleden is 830 miljoen ton koolstofdioxide of C02 vrijgekomen. Dat is maar liefst 300 miljoen ton meer dan wat heel Australië normaal jaarlijks aan broeikasgassen uitstoot, zegt de regering. De ongewoon felle bosbranden in grote delen van Australië kwamen tussen september en februari bijna dagelijks in het nieuws.