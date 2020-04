Brugge maakt dit jaar 1 miljoen euro vrij voor toeristische herstart na coronacrisis

"Het plan bestaat uit 4 luiken", zegt burgemeester Dirk De fauw. "Een eerste luik gaat over fiscaliteit. We gaan heel wat bedrijven en horecazaken in 2020 geen taksen doen betalen aan de stad. Ook voor een aantal huurders geldt die vrijstelling."

"Het tweede luik gaat over het toerisme, waarbij we extra budget voorzien. Dit jaar maken we 1 miljoen euro vrij, de komende jaren telkens 500.000 euro. Dat geld gaan we eerst gebruiken om campagne te voeren in eigen land. Daarna proberen we Brugge in de omringende landen terug op de kaart te plaatsen op toeristisch vlak."

"Ten derde maken we budget vrij om Brugge als winkelstad te gaan promoten. Die promotie gaan we vooral binnen de provincies West- en Oost-Vlaanderen voeren. Op die manier ondersteunen we winkels die tijdens de coronacrisis grote verliezen hebben geleden."

"Tot slot willen we Bruggelingen die door de coronacrisis in de armoede beland zijn, financieel ondersteunen. Want inkomensverlies, dat laat diepe sporen na binnen het gezin."