Comedian Michael Van Peel overleeft quarantaine dankzij CoRoma Sessions

"Half maart stond ik op het punt om te try-outen, maar die eerste voorstelling werd al geannuleerd en toen is de rest gevolgd", vertelt Michael Van Peel in "Start Je Dag". Om zijn fans het gevoel te geven tussen veel mensen in een zaal te zitten, besloot hij de CoRoma Sessions uit te zenden op sociale media: "De laatste voorstellingen van mijn eindejaarsconférences speelde ik traditioneel in de Roma in Antwerpen", legt Van Peel uit. "Ik vroeg dan mijn technici om de klank op te nemen en die zenden we nu uit. Het is dus echt opgenomen vanuit de zaal en hopelijk voel je dat ook."

Hij verontschuldigt zich wel meteen voor de kwaliteit van de klank: "Ja, het was dus nooit bedoeld om uit te zenden. Je hoort ook af en toe één van mijn techniekers een schunnige opmerking geven. Het is soms echt "crappy", maar we moeten het ermee doen", lacht hij.