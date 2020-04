Contactopsporing in de strijd tegen het coronavirus: hoe werkt dat precies?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het coronavirus zich niet opnieuw razendsnel verspreidt als de quarantainemaatregelen versoepeld worden? Een belangrijk wapen in de strijd is volgens experts contactopsporing. Een gespecialiseerd team onderzoekt wie er met een besmette persoon in contact is gekomen en gaat al die mensen isoleren. Het is een methode die al heel lang, al meer dan een eeuw, gebruikt wordt in de bestrijding van tuberculose. "Terzake" volgde zo'n contactopsporing door de Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijding, de VRGT. Bekijk hierboven de reportage.