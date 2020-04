Het coronavirus heeft ook een serieuze invloed op onze economie. De financiële beurzen doken diep in het rood. We voelen het coronavirus dus ook in onze portemonnee. Maar wat is dat eigenlijk, ‘de beurs’? En waarom heeft een fenomeen als corona zo veel impact op de financiële wereld? Dat vroegen we aan financieel journalist Michaël Van Droogenbroeck.