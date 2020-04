Tijdens de coronacrisis worden we overspoeld met cijfers en grafieken. Soms zijn die cijfers duidelijk. Zo krijgen we elke dag een update van het aantal zieken en het aantal mensen die genezen of gestorven zijn. Maar soms is het een pak ingewikkelder. Weet jij bijvoorbeeld wat een ‘exponentiële curve’ is en wat die #flattenthecurve nu eigenlijk echt wil zeggen? Louise Hoedt legt uit.